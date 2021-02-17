Экс-следователя Ходько приговорили к 8 годам колонии за хищение 50 млн рублей

Бывшего сотрудника следственного департамента МВД России Антона Ходько признали виновным в хищении более 50 млн рублей и приговорили к 8 годам колонии и штрафу. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает пресс-служба Следственного Комитета России.

«Приговором суда Ходько назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей с отбыванием в колонии общего режима», — отметили в ведомстве.

Также был наложен арест на его недвижимое имущество.

Отмечается, что Ходько обвиняли по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Как было установлено следствием и судом, в 2016 году Ходько похитил денежные средства, в том числе в иностранной валюте и рублях на общую сумму 50 млн рублей. Эти средства были изъяты в рамках расследуемого им уголовного дела о мошенничестве, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Следственная группа, возглавляемая Ходько, в рамках расследования дела о мошенничестве проводила обыски в индивидуальных банковских сейфах у родственников одного из обвиняемых. Следователи обнаружили большую сумму денег и, упаковав ее в две картонные коробки вместе с процессуальными документами, передали ее Ходько.

После этого деньги были помещены на хранение в служебный сейф главы следственного группы, однако в ходе предварительного следствия он процессуального решения по ним не принял и не сдал в установленном порядке, а присвоил себе, говорится в материалах дела.

«Кроме того, подсудимый умышленно сокрыл два постановления о производстве обыска в банковских сейфах, соответствующие протоколы и иные документы при передаче уголовного дела. Через некоторое время после этого Ходько уволился из органов полиции», — рассказали в СК.

Для установления исчезновения денег всем коллегам обвиняемого были проведены психофизиологические исследования, результаты которых вкупе с другими доказательствами, подтвердилась их непричастность к исчезновению денег. Причем большинство из проверяемых, как отмечается, о похищенных деньгах и вовсе не знали.

Ходько также предлагалось пройти соответствующее исследование, однако он все время ссылался на недомогание и отказывался от полиграфа. При этом врачи не обнаружили у него противопоказаний для прохождения «детектора лжи».

Еще одним доказательством вины Ходько послужил тот факт что ключи, где хранились похищенные деньги, имелись только в единственном экземпляре и находились у него. Замки его кабинета и двери сейфа, согласно проведенным исследованиям, не вскрывались.

Скандал с пропажей 50 млн рублей разгорелся в Следственном департаменте МВД России осенью 2017 года. Данные средства были изъяты по уголовному делу о хищениях в Спецстрое России.

Тогда же стало известно, что сотрудник ведомства Антон Ходько, расследовавший махинации при реконструкции объектов Минобороны, был уволен из органов внутренних дел. Однако тогда причина его ухода с должности не называлась, но источники, например, РБК сообщали, что по одной из версий, Ходько мог нарушить правила хранения вещдоков и другие должностные инструкции.