Тело младенца обнаружили в лесу в Саратовской области

В Калининском районе Саратовской области полиция в лесополосе обнаружила тело новорожденного ребенка. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов нашли тело после сообщения жительницы Калининска.

Женщина рассказала о 37-летней соседке, которая была беременной, но после родов ребенка никому не показывала.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Калининский» Саратовской области установили тело новорожденного за городом на участке местности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

11 декабря было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка на юге Москве. Как сообщили в ведомстве, 10 декабря новорожденную девочку обнаружили жители дома на Паромной улице. После чего они обратились в правоохранительные органы. СК совместно с сотрудниками уголовного розыска задержал женщину, которая подозревается в совершении преступления.