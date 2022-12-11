Реклама
Прямой эфир
Мир
Британцы осудили Столтенберга за слова о возможном конфликте НАТО с РФ
Общество
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге с гололедом до утра 11 декабря
Мир
Зеленский рассказал о передаче Норвегией Украине $100 млн
Мир
В Германии усомнились в способности армии ФРГ защитить Берлин
Спорт
Сборная Франции обыграла Англию и вышла в полуфинал ЧМ-2022
Мир
Вучич сообщил о подаче Косово заявки на членство в ЕС 15 декабря
Мир
Вучич заявил о намерении разместить сербских силовиков в Косово
Происшествия
Более 30 рейсов отменены или задержаны в Москве из-за снегопада
Мир
The Independent назвала правомерными причины начала СВО Россией
Политика
Правительство утвердило правила единовременной выплаты мобилизованным
Мир
Очевидцы сообщили о стрельбе в Косово и Метохии
Общество
Аксенов сообщил о работе ПВО над Симферополем

СК РФ возбудил дело против бросившей младенца в подъезде матери

0
Фото: Прокуратура города Москвы
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка на юге столицы. Об этом 10 декабря сообщили в ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве.

Брошенные дети: почему взрослые выкидывают младенцев из окон
И можно ли предотвратить родительский психоз

Как сообщили в ведомстве, 10 декабря новорожденную девочку обнаружили жители дома на Паромной улице. После чего они обратились в правоохранительные органы.

СК совместно с сотрудниками уголовного розыска задержал женщину, которая подозревается в совершении преступления. Отмечается, что следователи приступили к ее допросу. СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели, а также водитель такси, на котором женщина приехала к дому на Паромной улице.

В ведомстве подчеркнули, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочку поместили в медицинское учреждение, где она находится под наблюдением врачей.

По данным «Известий», подозреваемую зовут Самара Ж., она 1981 года рождения. Женщина была уже ранее судима в 2014 году по ст. 125 УК РФ за оставление ребенка в опасности.

Ранее в этот день стало известно, что местные жители нашли девочку примерно семи дней от рождения на лестничной клетке жилого дома в районе Братеево на юге Москвы.

Ребенка передали врачам, повреждений и травм на девочке найдено не было.

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла инцидент под свой контроль.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022