СК РФ возбудил дело против бросившей младенца в подъезде матери

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка на юге столицы. Об этом 10 декабря сообщили в ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве.

Как сообщили в ведомстве, 10 декабря новорожденную девочку обнаружили жители дома на Паромной улице. После чего они обратились в правоохранительные органы.

СК совместно с сотрудниками уголовного розыска задержал женщину, которая подозревается в совершении преступления. Отмечается, что следователи приступили к ее допросу. СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются свидетели, а также водитель такси, на котором женщина приехала к дому на Паромной улице.

В ведомстве подчеркнули, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Девочку поместили в медицинское учреждение, где она находится под наблюдением врачей.

По данным «Известий», подозреваемую зовут Самара Ж., она 1981 года рождения. Женщина была уже ранее судима в 2014 году по ст. 125 УК РФ за оставление ребенка в опасности.

Ранее в этот день стало известно, что местные жители нашли девочку примерно семи дней от рождения на лестничной клетке жилого дома в районе Братеево на юге Москвы.

Ребенка передали врачам, повреждений и травм на девочке найдено не было.

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла инцидент под свой контроль.