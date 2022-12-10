Младенца нашли в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы

Новорожденного ребенка нашли на лестничной клетке первого этажа жилого дома в районе Братеево на юго-востоке Москвы. Об этом 10 декабря сообщили в прокуратуре Москвы.

Отмечается, что девочка примерно семь дней от рождения была завернута в одеяло. Повреждений и травм на ней не обнаружили. В настоящий момент ребенок находится под присмотром врачей.

Полиция установила личность матери ребенка. У разыскивающейся женщины 1981 года рождения уже была судимость по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

В правоохранительных органах уточнили, что ситуация взята под контроль Нагатинской межрайонной прокуратуры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что в Адыгее на полигоне для отходов нашли тело младенца. По данным следствия, тело новорожденной девочки было найдено 12 ноября на полигоне для хранения бытовых отходов, когда работники сортировали мусор.