Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом в Липецкой области

В Липецкой области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Setra рейса Липецк — Москва, двух легковых автомобилей, а также крана-манипулятора «КамАЗ». Погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом сообщила в среду, 21 декабря, пресс-служба УМВД по Липецкой области.

«В результате ДТП водитель «Рено Дастер» 1976 года рождения погиб. Водителям автобуса, манипулятора, легкового автомобиля «Рено Логан», а также трем пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы на официальной странице соцсети «ВКонтакте».

Известно, что автобус направлялся из Липецка в Москву, в момент ДТП в нем находилось девять пассажиров.

В сообщении отмечается, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Накануне во Владивостоке женщина и ее 10-месячный ребенок пострадали из-за того, что пассажирский автобус врезался в дерево. Предварительно установлено, что водитель автобуса № 16ц не справился с управлением, выехал на тротуар. По версии следствия, причиной инцидента могло стать плохое самочувствие водителя.