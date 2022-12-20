Женщина и младенец пострадали в ДТП с автобусом во Владивостоке
Во Владивостоке в результате столкновения пассажирского автобуса с деревом пострадали женщина и ее 10-месячный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу.
Авария произошла 20 декабря в районе дома № 53 по улице Нейбута. Предварительно установлено, что водитель автобуса № 16ц не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в дерево.
В результате пострадали 33-летняя пассажирка общественного транспорта и ее 10-месячный ребенок, их госпитализировали. Также в больницу был доставлен водитель автобуса, пишет ИА PrimaMedia.
По предварительным данным, которые предоставила городская прокуратура, причиной инцидента стало плохое самочувствие водителя. Ведомство проводит проверку, в ходе которой даст оценку исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок.
Также представители прокуратуры проверят процедуру допуска водителя к управлению транспортом и прохождение им предрейсового медосмотра.
16 декабря служебный автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе в Хабаровском крае. Сообщалось о восьми погибших, еще 11 человек находятся в больнице, четверо из них — в тяжелом состоянии. По информации «Известий», в расследовании причин есть несколько версий, в том числе уснувший водитель.