На Украине погиб осужденный с Сенцовым и переданный по обмену Афанасьев

Украинский гражданин Геннадий Афанасьев, который ранее был осужден в РФ за подготовку теракта в Крыму вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, погиб в ходе СВО. Об этом 21 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Погиб Геннадий Афанасьев, который был осужден в РФ вместе с Олегом Сенцовым, но потом освобожден по обмену в 2019 году», — отметило издание в Telegram-канале.

О гибели Афанасьева СМИ сообщил его друг Мирослав Олешко. Издание также опубликовало фото погибшего в военной форме.

Украинский режиссер Олег Сенцов был обвинен Россией в подготовке терактов в Крыму и приговорен к 20 годам колонии. Согласно приговору суда, режиссер создал террористическое сообщество на территории полуострова, участники которого весной 2014 года совершили в Симферополе два теракта: поджоги офисов общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России».

Сенцова освободили 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35».

21 сентября 2021 года двоюродная сестра режиссера Сенцова Наталья Каплан написала на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что Украина является «худшей страной для эмиграции» и она собирается ее покинуть.