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Юрист рассказал о порядке назначения штрафов за разметку во время снегопадов

Юрист Радько: неправильное пересечение дорожной разметки во время снегопада всё равно считается нарушением ПДД
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Неправильное пересечение дорожной разметки во время непогоды и снежных заносов всё равно считается нарушением ПДД. Об этом в среду, 21 декабря, заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

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По его словам, камеры фотовидеофиксации даже во время снегопада контролируют пересечение дорожной разметки, поэтому при нарушении ПДД водителю будет выписан штраф. При этом наказание теоретически возможно оспорить, если на снимке видно, что разметка занесена снегом.

«Но следует учитывать, что камера делает не один снимок, а 10–15, и может оказаться, что на каком-то из них в момент маневра разметка была видна», — сказал Радько «Газете.Ru».

Кроме того, чаще всего разметка продублирована дорожными знаками, поэтому, не соблюдая требование знака, водитель нарушает ПДД, даже если разметка не видна, подчеркнул адвокат.

25 ноября россиян предупредили о штрафах за неправильную перевозку елки. Как пояснила юрист Европейской юридической службы Юлия Цын, груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен знаками «Крупногабаритный груз».

Помимо этого, при транспортировке в темное время суток и в условиях недостаточной видимости водитель обязан оборудовать объект спереди фонарем или световозвращателем белого цвета, а сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета.

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