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Дерматолог рассказала о риске появления «простудных прыщей» при ОРВИ

Дерматолог Андриянова: из-за снижения иммунитета при ОРВИ могут появиться простудные прыщи
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Фото: Youtube.com
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На фоне гриппа и ОРВИ на коже могут появиться так называемые простудные прыщи. О причинах этого явления и методах борьбы с высыпаниями «Известиям» рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог, заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология» Ольга Андриянова в четверг, 22 декабря.

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По ее словам, в понятии «простудные прыщи» нужно рассматривать только те, которые появляются во время каких-то перенесенных заболеваний, например гриппа или ОРВИ, но чаще всего эти прыщики появляются по многим причинам.

«Основной причиной появления простудных прыщей является снижение иммунитета, причем не только организма, но и кожи. Обычно простуда сопровождается появлением насморка, из-за которого мы постоянно трем нос не всегда чистыми бумажными салфетками. Из-за трения происходит занесение инфекции, вследствие чего появляются простудные прыщики», — пояснила специалист.

Кроме того, зачастую при простуде прыщи появляются у тех пациентов, в анамнезе которых уже есть акне. В этом случае простуда является триггером и чаще провоцирует развитие обострений, поскольку общее снижение иммунитета касается и кожи.

«Если у пациента нет акне в анамнезе, но у него появляются прыщики, чаще всего это происходит за счет проникновения патогенной микрофлоры, в большинстве случаев это золотистый стафилококк, вызывающий стафилодермию», — уточнила Андриянова.

Говоря о методах избавления от простудных прыщей, дерматолог подчеркнула важность укрепления иммунитета. Так, повышению иммунитета способствуют средства, которые назначаются в виде активной дозы витамина С, витаминов группы B, цинка. Различные адаптогены также помогают организму быстрее восстановиться и в том числе уменьшают прыщи.

«Наружно необходимо соблюдать все правила асептики и антисептики. По этой причине чаще всего назначаются антибактериальные препараты, которые помогают подавить патогенную микрофлору. Главное — соблюдать правила чистоты, обрабатывать лицо стерильными растворами, не допускать переохлаждения организма и не выдавливать эти прыщики», — добавила врач.

27 октября Андриянова рассказала о причинах появления черных точек на коже. По ее словам, чаще всего комедоны являются нормальным состоянием нашей кожи, но до того момента, когда к ним присоединяются инфекция и возникают воспалительные заболевания — акне.

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