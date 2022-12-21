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Военный эксперт рассказал о поставленных Чехии танках Leopard -2

Военный эксперт Шурыгин: говорить о кардинальном усилении Чехии после получения Leopard -2 не приходится
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Фото: Global Look Press/Dirk Waem/Belga News Agency
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Спецоперация России по защите Донбасса на Украине подстегнула страны Восточной Европы провести перевооружение, однако поставки танка Leopard-2 Чехии не говорят о ее кардинальном усилении. Такое мнение в среду, 21 декабря, в беседе с «Известиями» выразил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Leopard -2 — это уже тяжелый танк. У Чехии были советские машины Т-72 весом 41–45 т, Leopard -2 весят заметно больше — от 55 или 60 т и выше в зависимости от модификации. Соответственно, у него мощнее бронирование, хорошая оптика и системы управления стрельбой, выше ряд других характеристик. Но насколько он хорош в боевых действиях, может дать ответ только участие в них, и этот вопрос можно считать открытым», — отметил специалист.

Эксперт отметил, что страны, некогда входившие в Варшавский блок, до недавнего времени сохраняли советское оружие.

«Но совсем недавно практически все это было брошено в бой на Украине. Взамен они получают западную технику, но это не новейшие образцы, а техника, сделанная в начале-середине 1990-х годов. Поэтому говорить о кардинальном усилении той же Чехии после получения Leopard -2 не приходится», — заключил Шурыгин.

Ранее в этот день газета Handelsblatt сообщила, что Германия начала передачу Чехии танков Leopard-2 взамен подаренной Украине советской бронетехники. 21 декабря в Чехию поступил первый танк, а еще 13 должны быть поставлены до конца 2023 года, отмечается в статье.

16 декабря стало известно, что Германия не планирует поставлять танки западного производства на Украину, так как для этого есть определенные причины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал, что прекращение поставок БМП Marder и танков Leopard на Украину позволит предотвратить прямое столкновение России и НАТО. Германия отказала Украине в поставке немецких танков Leopard 2 еще в октябре.

Страны Запада увеличили поддержку Украины, направляя ей вооружения и другую помощь, на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве не раз указывали, что страны НАТО своей вовлеченностью в конфликт де-факто становятся его участниками.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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