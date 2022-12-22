Психолог рассказала, стоит ли говорить ребенку о нереальности Деда Мороза

Если ребенок начал сомневаться в существовании Деда Мороза, следует дать ему возможность разобраться в этом вопросе самостоятельно. Такой совет в беседе с «Известиями» дала руководитель психологической службы онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян в четверг, 22 декабря.

«Все мы перестаем верить в Деда Мороза в разном возрасте, а кто-то вообще никогда не верил, и таких около 10%. Исследования конца 70-х годов XX столетия показали, что в возрасте четырех лет в Деда Мороза верят 85%, в возрасте шести лет — 65%, а в возрасте восьми лет — только 25%. Средний возраст, когда современные дети перестают верить в Деда Мороза составляет 7,4–10,2 года», — уточнила специалист.

Она отметила, что дети начинают сомневаться в Деде Морозе по разным причинам. Например, причиной могут стать неосторожные действия родителей, подкладывающих под елку подарки посреди ночи или не успевших надежно «спрятать» эти подарки до Нового года, разговоры со сверстниками, которые уже «узнали правду» и так далее.

«Если у ребенка возникают сомнения насчет реальности существования Деда Мороза, дайте ему возможность решить самостоятельно, есть ли он на самом деле или нет. Не стоит яро убеждать ребенка в реальности Деда Мороза или, наоборот, признавать, что вы обманывали ребенка», — подчеркнула Исраелян.

По ее словам, родителям не стоит бояться, что из-за веры в Деда Мороза ребенок может вырасти инфантильным.

«Вера в чудо, будь то Дед Мороз или Баба Яга, помогает ребенку узнавать мир, формировать креативность, фантазию. Как и детство, вера в Деда Мороза — это временная радость. Независимо от того, когда и как ваш ребенок перестанет верить в этого персонажа, магия волшебства и вера в чудо останутся с ним, помогая справляться с трудностями в жизни», — резюмировала эксперт.

Накануне руководитель направления психологической помощи подросткам образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко подчеркнула, что в период новогодних каникул детям необходим качественный отдых. В случае же проведения занятий по учебе лучше отдать приоритет тем предметам, к которым ребенок проявляет интерес, указала психолог.