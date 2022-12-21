Переодевшегося в блондинку вора-рецидивиста задержали в Иркутске

В Иркутске полицейские задержали рецидивиста, который переоделся в женщину и украл из чужой квартиры мобильный телефон. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ГУМВД по Иркутской области.

Как следует из сообщения, в конце ноября в полицию поступило заявление о краже смартфона из квартиры.

Изучив записи с камер видеонаблюдения в многоквартирном доме, правоохранители установили подозреваемого — девушку, которая проходила по лестничной площадке.

«Между тем, сразу появилась версия о замаскированном мужчине. По комплекции тела и по шаткой походке персонаж на видео не совсем походил на представительницу прекрасной половины человечества», — отметили в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось задержать — им оказался восемь раз судимый 30-летний житель Иркутска. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

20 ноября стало известно о задержании жителя Ульяновска по подозрению в краже из магазина товаров на сумму около 3 тыс. рублей. Он украл 14 флаконов дезодоранта и три пачки кофе, а позже продал товар случайным прохожим.