Житель Ульяновска украл из магазина 14 флаконов дезодоранта

Жителя Ульяновска задержали по подозрению в краже из магазина товаров на сумму около 3 тыс. рублей. Об этом пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел в одном из магазинов на проспекте Гая. Злоумышленник украл 14 флаконов дезодоранта и три пачки кофе. Товар он позже продал случайным прохожим.

«Ранее подозреваемый уже неоднократно привлекался за совершение краж из торговых точек к уголовной ответственности», — заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

8 ноября стало известно о том, что в Твери из сетевого магазина воры украли 14 пачек кофе. Ущерб составил более 5 тыс. рублей. Полицейские задержали злоумышленника, им оказался безработный 36-летний житель, уже имевший судимость.