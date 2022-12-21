«Уральские авиалинии» вслед за iFly и Nordwind отменили рейсы в Египет

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила запланированные рейсы в Египет, сообщила «Известиям» 21 декабря представитель перевозчика.

«Мы отменили рейсы в Египет до решения вопроса с пролетами», — сказала она.

Авиакомпания планировала выполнять чартерные рейсы по этому направлению по заказу туроператора Fun & Sun. По сообщению профильного порта tourdom.ru, одной из вероятных причин отмены полетов стало закрытие Иорданией своего воздушного пространства для самолетов российских компаний с двойной регистрацией. Ранее с этой же проблемой столкнулись авиакомпании iFly, Nordwind и «Икар».

По сообщению туристов, теперь Fun & Sun планирует организовать перевозку в Египет на рейсах турецкой авиакомпании Corendon.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря. В пресс-службе перевозчика отметили, что их планируется возобновить с 20 декабря. В компании уточняли, что решение об отмене полетов было принято из-за запретов на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения со стороны Росавиации на использование предложенного альтернативного маршрута.