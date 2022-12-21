«Ашан» зарегистрировал бренд «Родной, и всё тут»

В сентябре продуктовая сеть «Ашан» зарегистрировала торговый знак «Родной, и всё тут». Это следует из базы Роспатента, «Известия» 21 декабря ознакомились с бумагами розничной компании.

Речь идет о 35-м классе международной классификации товаров. В него входят разные направления деятельности, среди них —реклама, управление торговыми центрами, дистанционная торговля. Издание направило запрос в компанию.

Как пояснила «Известиям» глава практики «Интеллектуальная собственность» адвокатского бюро КИАП Анжелика Решетникова, компания, скорее всего, будет производить новый локальный бренд под собственной торговой маркой.

У «Ашана» уже зарегистрировано больше четырех десятков таких брендов.

Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко сказал «Известиям», что 35-й класс подразумевает продвижение бизнеса, рекламу и маркетинг. В итоге этот бренд можно будет использовать для рекламы онлайн-продаж и продвижения в целом.

Ранее, 15 июля, в пресс-службе ритейлера сообщили «Известиям», что у «Ашан» есть программа по расширению производства товаров собственной торговой марки на территории РФ.