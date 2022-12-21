Российские ученые исследуют новый способ определять болезни сердца по кожной реакции

Российские ученые исследуют новый способ диагностики сосудов. Предлагается определять болезни сердца по кожной реакции. На участок тела воздействуют теплом и зеленым светом, передает телеканал «Известия». Как пояснили специалисты, у здоровых людей происходит расширение трубчатых образований. При атеросклерозе или воспалении миокарда процесс нарушен. Реакция дает врачам сведения о той или иной патологии. В будущем метод может стать альтернативой обычным анализам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.