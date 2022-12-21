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Госзакупки автомобилей в России снизились на 18%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Госзакупки автомобилей в РФ с марта по ноябрь текущего года снизились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, хотя средняя цена одной закупки увеличилась на 11%. Об этом 21 декабря сообщает «РИА Новости».

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«Если сравнить периоды с марта по ноябрь 2021 и 2022 годов, количество закупок на поставку автомобилей снизилось на 18% — с 15 642 до 12 698. При этом сумма размещенных торгов снизилась со 136 млрд до 125 млрд рублей. Заказчики взяли паузу на покупку транспортных средств», — рассказали агентству аналитики сервиса «Контур.Торги».

По данным специалистов, с марта по ноябрь 2022 года проведена 2091 закупка на поставку иностранных автомобилей и запчастей к ним популярных в России марок Toyota, Ford, Volkswagen, Nissan, BMW, Renault, Chevrolet, Kia, Hyundai, Opel. Это на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Специалисты упомянули, что на 5% увеличилось количество несостоявшихся торгов, в которых не было ни одного участника. Речь в основном шла о госзакупках запчастей и о предоставлении гарантийного обслуживания и ремонта автомобилей.

В связи с этим в Минпромторге уточнили, что начиная с марта 2022 года, правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя). При этом в ведомстве параллельный импорт не считают поставкой контрафакта, эта мера предполагает ввоз оригинальных товаров в РФ через альтернативные каналы поставок.

2 декабря портал «Авто.ру» запустил всероссийскую онлайн-премию «Новинка года». В 2022 году пользователи сервиса по всей России, а также автомобильные блогеры и журналисты, выберут победителей из числа машин, попавших в РФ по параллельному импорту. Пользователи смогут выбрать самый лучший автомобиль в трех номинациях: главная «параллельная новинка года», «электрическая новинка года» и «вседорожная новинка года». Итоги конкурса будут подведены накануне Нового года, а победителей в каждой из номинаций Россия узнает после 15 января 2023 года.

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