В России выберут лучшее авто параллельного импорта

Портал «Авто.ру» запустил всероссийскую онлайн-премию «Новинка года». В 2022 году пользователи сервиса по всей России, а также автомобильные блогеры и журналисты, выберут победителей из числа машин, попавших в РФ по параллельному импорту, сообщила 2 декабря пресс-служба компании.

В список автомобилей-номинантов вошли 11 новинок, которые попали в Россию по параллельному импорту: Range Rover, Hyundai Staria, Hyundai Ioniq 5, Mitsubishi Outlander, BMW iX, Nissan Pathfinder, Lexus LX, Kia Sportage, Mercedes-Benz EQS, Voyah Free и Voyah Dreamer. Устроители премии посчитали, что каждой из новинок есть чем удивить отечественного автолюбителя.

К примеру, Mercedes-Benz EQS может привлечь внимание своими «умными» сиденьями и подруливающими задними колесами, а Voyah Dreamer — просторным и продуманным салоном с ароматизатором от Chanel и так далее.

Объединяет всех конкурсантов то, что все эти автомобили доступны к покупке на площадке «Авто.ру». Пользователи смогут выбрать самый лучший автомобиль в трех номинациях: главная «Параллельная новинка года», «электрическая новинка года» и «вседорожная новинка года».

Свой выбор сделают и автомобильные блогеры вместе с журналистами, пишущими на эту тему. Итоги конкурса будут подведены накануне Нового года, а победителей в каждой из номинаций Россия узнает после 15 января 2023 года.

23 ноября аналитики сайта «Авто.ру» сообщили, что конец мотосезона является самым выгодным временем для покупки мотоцикла с пробегом, так как на интернент-площадке размещают большое количество объявлений о продаже техники и есть широкий выбор по моделям и невысокий спрос. По данным «Авто.ру» в октябре 2021 года объем предложений был на 20% выше, чем перед началом сезона, в мае 2022 года. В октябре текущего года предложений по мототехнике было на 71% больше, чем в мае 2022 года и на 16% больше, чем в 2021 году. Сезонность на стоимость мотоциклов не сказывается.