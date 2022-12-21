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Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря

Тренер в Москве признал вину в педофилии и съемках детского порно

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Московский тренер секции по борьбе полностью признал вину в сексуальном насилии над детьми и съемках порнографических материалов с их участием, сообщили 21 декабря в Главном cледственном управлении Следственного комитета РФ по столице.

Молчание ребят: как дети в России становятся жертвами педофилов
По данным СКР, число преступлений против несовершеннолетних в стране остается высоким

По данным следствия, в июне текущего года в спортивном зале в Люблино тренер, оставаясь наедине со своим несовершеннолетним учеником, систематически совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера. Ребенок рассказал о случившемся родителям, которые и обратились в полицию. Кроме того, в ходе следствия были установлены еще двое детей, ставших жертвами мужчины.

«Во время проведения следственных действий мужчина полностью признал свою вину. Его причастность к совершению преступлений полностью подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, в том числе проведенными судебными экспертизами. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — сообщает ведомство.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и п.«в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).

Накануне житель Пскова, признанный виновным в совращении девяти несовершеннолетних, был приговорен к 22 годам колонии строго режима. В региональном СК отметили, что изученные судом доказательства были достаточными для того, чтобы признать его виновным в девяти эпизодах нарушения сексуальной неприкосновенности детей.

Так, по данным следствия, с 2017 по 2020 год осужденный входил в доверие к женщинам с детьми и под самыми разными поводами старался оставаться наедине с несовершеннолетними.

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