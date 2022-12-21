В Сочи нашли пропавшего четыре дня назад мужчину и выписали ему штраф

В горах Сочи после четырех дней поисков нашли пропавшего туриста и составили на него административный протокол: заблудившись, мужчина зашел на особо охраняемую зону и теперь должен заплатить штраф в размере 3 тыс. рублей. Об этом «РИА Новости» 21 декабря сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Мужчина пропал 11 декабря, когда они с приятелем разошлись по разным маршрутам в горах. Спустя четыре дня истощенного туриста обнаружили в районе хребта Ажек. Как отметили в пресс-службе парка, потерявшись, он игнорировал объявления о запретной зоне, используя карту в интернете.

Таким образом, мужчина совершил нарушение по ст. 8.39 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей.

«Турист зашел в особо охраняемую зону без разрешительных документов. Сотрудниками нацпарка составлен административный протокол. Мужчина согласен, вину свою осознал, впредь обязуется не повторять такого поступка», — рассказала она.

О пропаже туриста в горах Сочи стало известно 12 декабря. Как сообщалось, в спасательный отряд МЧС обратился его приятель, заявив, что пропавший вышел на связь лишь через день и сообщил, что жив, но не может определить свое местонахождение.