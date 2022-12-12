Спасатели ищут пропавшего туриста в горах Сочи

В горах Сочи в понедельник, 12 декабря, спасатели ищут пропавшего туриста, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

«12 декабря в спасательный отряд МЧС обратился мужчина и сообщил, что его знакомый не вышел в установленное время из похода, крайний день возвращения с маршрута был вчера (11 декабря). Как выяснилось позже через знакомых и родственников, двое мужчин 9 декабря отправились в поход в район хребтов Ажек и Алек», — говорится в сообщении.

Пропавший 40-летний житель Сочи должен был вечером 11 декабря выйти в городскую черту, но связи с ним нет до сих пор.

«Группа не регистрировалась в спасательных службах», — отмечает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

На поиски направлены две группы спасателей.

В конце августа спасатели на протяжении трех дней искали пропавшего в горах Сочи туриста, который отправился в одиночное путешествие. Он заблудился и не смог самостоятельно выбраться. Его нашли живым в районе поселка Красная Поляна, состояние туриста было удовлетворительным.