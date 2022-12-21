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Юрист сообщил об отсутствии необходимости отправлять показатели счетчиков

Юрист Поздняков: россияне могут не отправлять показатели счетчиков управляющей организации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Суд освободил россиян от обязанности отправлять показания счетчиков, поскольку эти сведения в Федеральный информационный фонд и так передает организация, поверившая счетчик. Об этом рассказал юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в среду, 21 декабря.

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В беседе с агентством «Прайм» он объяснил, что с 1 сентября Верховный суд признал недействующим пункт Правил предоставления коммунальных услуг в части, предусматривающей обязанность потребителя направлять исполнителю коммунальных услуг копию документа о результатах поверки счетчика.

«Дело в том, что сведения о поверке счетчиков заносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»), и вносит эти сведения тот, кто и поверил этот счетчик. Получается, что актуальные данные о пригодности счетчика всегда есть в общедоступном государственном ресурсе. В итоге результаты поверки счетчиков подтверждаются сведениями из ФГИС, а не свидетельством о поверке, которое перестало быть документом, подтверждающим факт проведения поверки, и носит факультативный характер», — уточнил юрист.

Поздняков считает, что это хорошая новость для собственников жилья, поскольку больше нет необходимости предъявлять копии свидетельства о поверке счетчика в управляющую или ресурсоснабжающую организацию.

Однако несмотря на решение Верховного суда, требуется законодательное изменение Постановления № 354. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен и размещен на официальном сайте о подготовке нормативных правовых актов.

Cпециалист Роскачества также напомнил, что поверку счетчиков вправе осуществлять только организации, имеющие действующую аккредитацию. Поэтому перед тем, как заключить договор с конкретной организацией, юрист рекомендует проверить ее в реестре на официальном сайте Росаккредитации.

Ранее, 13 декабря, член подкомитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, гендиректор УК «Мосс Развитие» Иоланта Овчинникова сообщила «Известиям», что «умные» приборы учета помогут экономить на ресурсах — платежи могут снизиться на 7–10%.

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