Плата за ЖКУ может снизиться на 7-10% благодаря «умным» счетчикам

«Умные» приборы учета помогут экономить на ресурсах — платежи могут снизиться на 7-10%, заявила во вторник, 13 декабря, «Известиям» члена подкомитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, гендиректора УК «Мосс Развитие» Иоланта Овчинникова.

«Платежи могут снизиться на 7-10%. Население сможет контролировать тариф и пользоваться бытовой техникой в период самого низкого тарифа. Увидев увеличение потребления в квитанции можно проанализировать ситуацию и понять в какой период времени это произошло, далее принять меры», — сказала она.

Ранее «Известия» сообщали, что оплату установки, замены, поверки «умных» счетчиков в жилых домах, в квартирах и общедомовые, включат в платежи за ЖКУ. Разработать меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко — по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике. В частности, министерству поручили обеспечить «доступ к данным «умных» приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО», а также «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ», говорится в документе.

В аппарате Чернышенко сообщили, что развитие системы «умных» приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ (сейчас только 6 % компаний этой сферы его внедряют) и дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан. Результат -— активное обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий. Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием «умных» счетчиков, добавили там.

По словам Овчинниковой, мера позволит своевременно менять устаревшие и вышедшие из строя приборы учета, монтировать их качественно и проводить и так далее. По данным эксперта, например, теплосчетчики сейчас стоят от 3,5 рублей, комплект счетчиков горячей и холодной воды — от 5 тыс., их установка обходится примерно в стоимость прибора, поверка — от 1 тыс. рублей

Ранее в этот день «Известия» узнали, что в платежках за ЖКУ появится новая строка об оплате установки, проверки или замены «умных» счетчиков. Чернышенко поручил Минстрою проработать данную меру по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.

В Минстрое на запрос «Известий» сообщили, что реализация масштабных программ по внедрению «умных» счетчиков прорабатывается, они требуют допрешений в нынешней экономической ситуации.