В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ

Использование «умных» счетчиков приведет к снижению стоимости услуг ЖКХ. Об этом заявили во вторник, 13 декабря, в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

«Развитие системы «умных» приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ (сейчас только 6% компаний этой сферы его внедряют) и дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан», — отметили в аппарате вице-премьера.

Там уточнили, что с внедрением подобных приборов учета обновляется инфраструктура и снижаются риски аварий. При этом рост тарифов не предусмотрен, отмечает «РИА Новости».

«Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием «умных» счетчиков», — заключили в аппарате Чернышенко.

Ранее во вторник «Известия» узнали, что в платежках за ЖКУ появится новая строка об оплате установки, проверки или замены «умных» счетчиков. Чернышенко поручил Минстрою проработать данную меру по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.

В Минстрое на запрос «Известий» сообщили, что реализация масштабных программ по внедрению «умных» счетчиков прорабатывается, они требуют допрешений в нынешней экономической ситуации.