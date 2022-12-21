Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Донецку
Происшествия
Рогов сообщил о трех мощных взрывах в Запорожье
Общество
Гаранта системы WebMoney подозревают в выводе в офшор 2,3 млрд рублей
Общество
Роспотребнадзор предложил лицензировать уничтожение крыс и тараканов
Мир
Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Киеву
Общество
В России начнут массово озеленять крыши
Наука
«Роскосмос» заявил о продолжении работ по созданию сверхтяжелой ракеты
Мир
Более 30 человек пострадали на чемпионском параде сборной Аргентины
Интернет
Рекордное число сообщений было отправлено в WhatsApp во время финала ЧМ
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о взрыве на газопроводе в Чувашии
Мир
AP узнало о планах США поставить Киеву ЗРК Patriot
Мир
Палестина рассчитывает привлечь до 1 млн российских туристов

Гаранта системы WebMoney подозревают в выводе в офшор 2,3 млрд рублей

Банк-гарант системы WebMoney подозревают в выводе в офшор 2,3 млрд рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный расчетный центр WebMoney в России — Консервативный коммерческий банк (ККБ) — подозревают в незаконном выводе в офшор более 2,3 млрд рублей, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. По этому эпизоду в середине декабря возбуждено уголовное дело, сообщил он.

Сбербанк забрал у WebMoney бонусы
Сбербанк забрал у WebMoney бонусы
Крупные интернет-магазины будут работать с кредитной организацией напрямую, без посредничества электронной платежной системы

По версии следствия, 11 февраля неустановленные соучастники изготовили распоряжение о переводе $53,8 млн от имени фирмы — клиента ККБ в кипрский офшор «Нортфорс Лимитед».

Поручение о переводе денег предоставили в ККБ. На тот момент лицензия у банка уже была отозвана около часа. Несмотря на это, представитель московского филиала отправил $30,7 млн на корсчет офшорной компании.

«Отсутствие лицензии не помешало заместителю управляющего московского филиала ККБ Игорю Князеву перевести с корреспондентского счета в австрийском Райффайзенбанке $30,7 млн на расчетный счет «Нортфорс Лимитед» в московском Альфа-банке. По курсу, установленному на тот момент, это эквивалентно почти 2,3 млрд рублей, что является особо крупным размером», — подчеркнул источник.

Кроме того, руководство банка ККБ ожидает суд по иску Генеральной прокуратуры, выяснили «Известия». Он начнется 29 декабря в Гагаринском суде Москвы, следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда.

В ответчиках — совладельцы банка ККБ супруги Ирина Клочкова и Андрей Трубицин. Суть иска на сайте суда не указана. В то же время там сообщается, что соответчиком по нему проходит всё тот же офшор «Нортфорс Лимитед».

Центробанк отозвал лицензию у банка ККБ 11 февраля 2022 года. В решении регулятора, в частности, говорилось, что кредитное учреждение не осуществляло традиционную банковскую деятельность, а происхождение его денежных средств было непрозрачно.

Банк являлся главным расчетным центром системы платежей WebMoney в России. После отзыва лицензии у банка WebMoney прекратила деятельность в стране.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мани в тумане: против гаранта WebMoney возбудили новое уголовное дело

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022