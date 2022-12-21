Эксперт спрогнозировал увеличение числа внесудебных банкротств

Число внесудебных банкротств может вырасти в два-три раза вместе с расширением доступности процедуры для отдельных категорий граждан и повышения пороговой суммы до 1 млн рублей. Такую оценку «Известиям» дал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

«Но показатель увеличится не сразу, а спустя примерно год после принятия нововведений», — уточнил он.

В конце ноября Минэк опубликовал законопроект, позволяющий повысить доступность механизма внесудебного банкротства, запущенного в сентябре 2020-го. В нем предлагается открыть гражданам с единственным источником дохода в виде пенсии или пособия на детей доступ к процедуре несостоятельности, а также расширить диапазон долга физлиц от 25 тыс. до 1 млн рублей, сократив срок повторного их обращения вдвое — до пяти лет. Предложения министерства по корректировке процедуры внесудебного банкротства поддержал Владимир Путин.

Ожидаемый эффект от принятия изменений состоит не в росте статистических показателей, а в оказании адресной помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сказал «Известиям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, расширение критериев повысит доступность процедуры. Сейчас законопроект находится на согласовании в органах власти и Банке России, уточнил замминистра.

По состоянию на 1 декабря к процедуре допущены 12,6 тыс. человек, у 8,6 тыс. из них она завершена. В совокупности должникам спишут 4,4 млрд рублей, включая 3 млрд в уже завершенных делах.

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