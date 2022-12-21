Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции предсказали Украине катастрофу из-за конфликта с Россией
Происшествия
Автомобиль влетел в отбойник на МКАД
Мир
Замминистра обороны Украины опубликовала фото солдата с эмблемой СС
Политика
Путин обвинил Киев в намеренных обстрелах жилых кварталов Донецка
Мир
Большинство граждан ЕС высказались за переговоры России и Украины
Общество
Путин встретился с врио главы ДНР Пушилиным в Кремле
Мир
США осудили приостановку обучения женщин в вузах Афганистана
Мир
Один человек погиб в результате пожара на сухогрузе у побережья Турции
Мир
Макрон сообщил о намерении поговорить с Путиным
Мир
Вучич раскритиковал намерение Турции отправить беспилотники в Косово
Мир
СМИ сообщили о планах Зеленского совершить официальный визит в США
Общество
В ГД рассмотрят сокращение сроков признания пропавших солдат умершими

Эксперт спрогнозировал увеличение числа внесудебных банкротств

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число внесудебных банкротств может вырасти в два-три раза вместе с расширением доступности процедуры для отдельных категорий граждан и повышения пороговой суммы до 1 млн рублей. Такую оценку «Известиям» дал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Без суда и средств: Путин поддержал инициативы об упрощении банкротства
Какие меры должны повысить доступность этой процедуры

«Но показатель увеличится не сразу, а спустя примерно год после принятия нововведений», — уточнил он.

В конце ноября Минэк опубликовал законопроект, позволяющий повысить доступность механизма внесудебного банкротства, запущенного в сентябре 2020-го. В нем предлагается открыть гражданам с единственным источником дохода в виде пенсии или пособия на детей доступ к процедуре несостоятельности, а также расширить диапазон долга физлиц от 25 тыс. до 1 млн рублей, сократив срок повторного их обращения вдвое — до пяти лет. Предложения министерства по корректировке процедуры внесудебного банкротства поддержал Владимир Путин.

Ожидаемый эффект от принятия изменений состоит не в росте статистических показателей, а в оказании адресной помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сказал «Известиям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, расширение критериев повысит доступность процедуры. Сейчас законопроект находится на согласовании в органах власти и Банке России, уточнил замминистра.

По состоянию на 1 декабря к процедуре допущены 12,6 тыс. человек, у 8,6 тыс. из них она завершена. В совокупности должникам спишут 4,4 млрд рублей, включая 3 млрд в уже завершенных делах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Заиграет новыми цифрами: число банкротств без суда может утроиться

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022