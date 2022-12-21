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В ГД рассмотрят сокращение сроков признания пропавших солдат умершими

В ГД рассмотрят сокращение сроков признания пропавших солдат умершими

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Как выяснили «Известия», фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовила к внесению в Госдуму законопроект «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». Он позволит сократить сроки признания граждан без вести пропавшими и умершими в связи с боевыми действиями.

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«С учетом проведения специальной военной операции все больше людей обращаются по поводу пропавших без вести солдат. Когда о местонахождении военнослужащего неизвестно, нет сведений о том, жив он либо мертв, родным и близким морально приходится нелегко», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

В документе отмечается, что на сегодня военнослужащий или иной гражданин может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

«Таким образом вопросы по признанию граждан умершими могут быть решены не ранее чем через три года с момента начала специальной военной операции», — говорится в тексте.

В итоге родственники не только находятся в тяжелом моральном состоянии. Они еще и не могут длительное время претендовать на выплаты, социальные льготы либо вступить в права наследования имущества военнослужащего.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 42 и 45 Гражданского кодекса. Это позволит в судебном порядке в более короткие сроки признавать военнослужащего без вести отсутствующим, а в дальнейшем — если человек найден не будет — через суд признавать его умершим спустя два года с момента признания гражданина без вести пропавшими.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Два года ждут: сроки признания пропавших солдат погибшими хотят сократить

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