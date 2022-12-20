Аналог «Википедии» запустят в 2023 году

«Википедию» в РФ может заменить интернет-портал «Знание», сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Российский альтернативный ресурс должен заработать в 2023 году, передает телеканал «Известия». Власти планируют вывести «Знание» в лидеры по поисковым запросам. Что касается «Википедии», то в ее русскоязычной версии сегодня собрано больше 1 млн 877 тыс. статей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.