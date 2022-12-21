Хирург назвал меры профилактики обвисания живота и растяжек после родов

После родов у женщины могут наблюдаться обвисание живота и увеличение подкожной клетчатки на этой части тела. О причинах такого явления, мерах профилактики и методах борьбы с нежелательными последствиями «Известиям» рассказал пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины «Время красоты» Рашид Велиханов.

«У большинства женщин после родов происходит «обвисание» живота, появляются растяжки, стрии, диастаз мышц, увеличивается подкожная клетчатка на животе, хотя на других частях тела избытков жира может и не быть. Многие женщины думают, что всё восстановится само собой без прикладывания каких-либо усилий, а часть женщин пытаются убрать явления такого рода только диетой или только спортом», — отметил он.

Как подчеркнул специалист, хороших результатов можно добиться лишь при использовании комплексного подхода, то есть сочетания всех методик одновременно. Однако эти методики можно использовать только при полном восстановлении — примерно через 40–60 дней после родов.

Хирург пояснил, что во время беременности по мере роста плода матка увеличивается и организм женщины вырабатывает гормон релаксин для размягчения мышц передней брюшной стенки. Кроме того, при гормональной перестройке организма происходит увеличение жировой клетчатки в околопупочной области для защиты плода в случае травм женщины.

«В течение девяти месяцев плод растет и соответственно растет живот беременной, а также увеличивается жировая клетчатка, растягиваются мышцы и кожа. Уже после родов организм пытается бороться с этими изменениями, но в 70–80% случаев это безуспешно, так как не была выполнена профилактика», — указал Велиханов.

Чтобы избежать таких негативных последствий, рекомендуется следить за весом во время беременности. Следует избегать резкого и большого набора веса, поскольку это сильно влияет как на состояние кожи, так и на состояние мышц брюшной стенки.

Также важно регулярно посещать гинеколога и наблюдать за гормональными изменениями в организме, использовать косметические средства для кожи, соблюдать легкие физические нагрузки. В качестве профилактики помогут контрастный душ, легкий массаж и использование бандажа для беременных. При этом важно выполнять все указанные меры в комплексе, подчеркнул врач.

Однако он предупредил, что методы профилактики не могут гарантировать результат, поскольку на послеродовые изменения организма также влияют генетика, способность организма восстановиться, наличие гормональных нарушений и другие факторы.

«Поэтому обычно в 70% случаев происходят какие-либо изменения живота. У одной женщины могут быть только растяжки, у другой — только «обвисание кожи», у третьей — только диастаз брюшных мышцы, а чаще всего у женщин происходит сочетание этих изменений», — уточнил Велиханов.

По его словам, если в борьбе с изменениями не помогли спорт, диеты и уход за кожей, женщина может обратиться за помощью к пластическому хирургу. Чаще всего для исправления такого рода изменений используется абдоминопластика — операция, в ходе которой выполняется липосакция передней брюшной стенки, боков, удаляются избытки кожи на животе с частью растяжек, ушивается диастаз брюшных мышц.

13 декабря врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Дарья Казакова рассказала об изменениях в организме женщины после родов. Говоря о более эффективном восстановлении после родов, специалист подчеркнула важность полноценного сна и кормления грудью.