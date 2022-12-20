Ученые заявили об угрозе массового вымирания на Земле к 2100 году
Земле в ближайшем будущем грозит массовое вымирание живых существ из-за глобального потепления и деятельности человека. Об это 19 декабря написала британская газета Daily Mail со ссылкой на выводы австралийских и европейских ученых.
Как пишет издание, специалисты разработали «виртуальную Землю», чтобы лучше отслеживать глобальные вымирания. Новое моделирование показывает, что землепользование и изменение климата могут уничтожить более четверти мирового биоразнообразия.
«Результаты указывают на то, что к 2050 году исчезнет 10% всех видов растений и животных, а к концу этого столетия этот показатель возрастет до 27%», — говорится в материале.
В статье также отмечается, что за свою историю мир пережил пять массовых вымираний и сейчас происходит шестое.
В целом, по утверждению авторов исследования, совместное вымирание повысит общую скорость потери наиболее уязвимых видов на 184% к концу века. При этом ущерб от изменения климата и эксплуатации природных ресурсов окажется гораздо большим, чем предполагалось ранее, утверждают эксперты.
Ранее, 27 октября, доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал «Известиям», что повышение температуры Земли на 2,5 градуса может привести к таянию ледников, что вызовет подъем уровня воды и затопление прибрежных территорий.
При этом, как отметил в июле климатолог, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Сергей Семенов, более благоприятная ситуация возможна, в случае если человечество будет активно переходить на возобновляемые источники энергии, экономить топливо, а также укреплять региональное сотрудничество в этой области.