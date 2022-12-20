Haval Monster стал доступен к заказу в России
Российские дилеры стали принимать заявки на поставку в РФ кроссовера Haval Monster. Цена на переднеприводную версию автомобиля с мотором 184 л.с. начинается от 2 200 000 рублей, пишет 20 декабря «Российская газета».
Новый кроссовер Haval Monster, который также известен как God Beast или Mythical Beast, поставляется в РФ по схеме параллельного импорта. У дилеров можно заказать и полноприводную модификацию с двухлитровым мотором мощностью 224 л.с., за которую продавцы просят от 3 млн рублей. Во всех комплектациях автомобиль оснащен «роботом».
Monster дебютировал в Китае в 2021 году. Кроссовер построен на той же платформе, что и Haval Jolion, в основе которых кроется модульное шасси L.E.M.O.N. Длина новинки российского рынка — 4780 мм, колесная база — 2800 мм. Для сравнения: параметры кроссовера Haval F7, который выпускается в РФ, составляют 4691 и 2725 мм соответственно.
В салоне Monster расположено большое количество сенсоров, которыми производитель заменил физические кнопки. Кроме того, у машины есть полностью цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и мультимедийная система с крупным экраном на 14,6 дюйма, внутри которой находится климат-контроль и другие функции комфорта.
19 декабря сообщалось, что на российском рынке появился китайский внедорожник Haval H6 третьего поколения. Цены на модель доходят до 3 млн рублей. Машина третьей генерации базируется на новой платформе концерна Great Wall с полностью независимой подвеской и увеличенной долей алюминия в конструкции. На выбор предлагаются как переднеприводные, так и полноприводные машины.