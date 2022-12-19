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Новый китайский Haval H6 стали предлагать в России

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Фото: Haval
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На российском рынке появилась еще одна новинка — китайский внедорожник Haval H6 третьего поколения. Цены на модель доходят до 3 млн рублей, сообщила 19 декабря «Российская газета».

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Машина третьей генерации базируется на новой платформе концерна Great Wall с полностью независимой подвеской и увеличенной долей алюминия в конструкции. Сообщается, что колесная база выросла на 58 мм, а длина машины возросла на 53 мм, до 4653 мм.

Эксперты отметили, что салон нового Haval H6 оформлен в минималистичной манере. Вместо привычной приборной панели установлен планшет диагональю 10,25 дюйма. Справа от него установлен экран медиасистемы размерностью 12,3 дюйма. Кроме того, автомобиль лишился традиционного джойстика переключения передач, а заодно и практически всех физических кнопок. Эксперты отметили, что разработчики оставили только кнопку аварийной сигнализации, да несколько клавиш, которыми управляется климатическая установка машины.

Автомобиль представлен с турбированными двигателями объемом полтора и два литра мощностью 150 и 204 л.с. соответственно. Коробка передач — семиступенчатый «робот». На выбор предлагаются как переднеприводные, так и полноприводные машины.

Издание напомнило, что в России до недавнего времени было представлено первое поколение Haval H6, вторая генерация модели так и не появилась.

1 декабря стало известно, что в России насчитывается 1 тыс. официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей китайских брендов. По оценке агентства «Автостат», прирост официальных дилерских станций, предлагающих в РФ авто китайских брендов, обеспечила новая марка Omoda (принадлежит Chery). Специалисты подсчитали, что за короткий период времени она сформировала собственную дилерскую сеть, которая уже насчитывает 96 официальных автоцентров. Практически с нуля была создана дилерская сеть другого игрока, бренда Skywell. Он насчитывает в России 17 автосалонов, предлагающих электромобили этой марки. На 17 дилеров увеличилась дилерская сеть бренда Exeed, теперь их 98. Chery приросла 16 центрами, и теперь их у бренда 181. По оценке «Автостата», именно Chery обладает крупнейшей дилерской сетью среди всех китайских автопроизводителей в России.

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