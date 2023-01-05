Земное притяжение: почему немцы возвращаются в Россию

«Когда начинаешь задумываться о том, как питаются дети, едят ли они здоровую пищу, чем они занимаются и насколько правильно развиваются — это становится очень ценно», — говорит Катерина. Дети тоже очень довольны, что переехали. Теперь они учатся в сельской школе и пытаются адаптироваться к российскому образованию — требования здесь гораздо выше, чем в Германии