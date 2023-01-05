Земное притяжение: почему немцы возвращаются в Россию

Катерина и Андреас — немцы, родившиеся в СССР и репатриировавшиеся в Германию в юном возрасте после развала Союза. Создав семью и родив пятерых детей на исторической родине, они решили вернуться к родным березкам — в Сибирь. Как живется семье Бергов в Неудачино — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Виктор Боровских
Семья Катерины Альберг в 1992 году уехала из Узбекистана, чтобы обосноваться в германском городе Хаген, девочке тогда было восемь лет. Андреас Берг перебрался в Германию из сибирской деревни в 18-летнем возрасте. В 2006-м они поженились, семья начала расти
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Фото: Виктор Боровских
Андреас никак не мог привыкнуть к новому месту жительства. Катерина говорит, что он сильно тосковал по своей деревне и вспоминал своего деда
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Фото: Виктор Боровских
Катерина тоже с теплотой вспоминала детство в Ташкенте и поездки к бабушке в деревню
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Фото: Виктор Боровских
«У нас обоих было чувство, что мы не в своей тарелке в Германии», — говорит она
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Фото: Виктор Боровских
В Германии Берги жили в съемной квартире и не торопились влезать в долги, чтобы купить жилье
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Фото: Виктор Боровских
Супруги хотели иметь свой дом, и лучше, чтобы он был в родном для Андреаса Неудачино
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Фото: Виктор Боровских
«Деревенская жизнь — это как раз то, что нам было нужно», — говорят Берги
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Фото: Виктор Боровских
Катерина уверена, что человек должен производить продукты питания самостоятельно — держать домашних животных, выращивать овощи
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Фото: Виктор Боровских
«Все факторы указывали на то, что нужно вернуться», — вспоминают супруги
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Фото: Виктор Боровских
Многие их не понимали, даже родители пытались отговорить от возвращения к деревенской жизни в российской глубинке
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Фото: Виктор Боровских
Однако Андреас и Катерина все-таки решили последовать зову души
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Фото: Виктор Боровских
Вернуться удалось не с первого раза, было несколько попыток
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Фото: Виктор Боровских
Но в 2019 году они все-таки приехали в Россию
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Фото: Виктор Боровских
В российской деревне им нравится гораздо больше, чем в немецком городе
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Фото: Виктор Боровских
Родители считают, что здесь у детей гораздо больше свободы и возможностей — они могут везде бегать, кричать, играть и никто не возмущается
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Фото: Виктор Боровских
Очень важно для Бергов здоровое питание. Сразу после возвращения Катерина и Андреас завели хозяйство, стали печь хлеб и делать сыр по собственному рецепту
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Фото: Виктор Боровских
«Когда начинаешь задумываться о том, как питаются дети, едят ли они здоровую пищу, чем они занимаются и насколько правильно развиваются — это становится очень ценно», — говорит Катерина. Дети тоже очень довольны, что переехали. Теперь они учатся в сельской школе и пытаются адаптироваться к российскому образованию — требования здесь гораздо выше, чем в Германии
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Фото: Виктор Боровских
Берги до сих пор не могут наглядеться на местную природу и родные березки
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Фото: Виктор Боровских
«Это так приятно, когда появляется ощущение, что ты не чужой на этой земле», — говорят они
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