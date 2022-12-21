Россиян предупредили о вреде привычки пить чай сразу после еды

Чай содержит дубильные вещества — танины, которые препятствуют усвоению железа из пищи, однако негативное воздействие напитка зависит от общего состояния здоровья человека, качества, количества и времени его употребления. Об этом «Известиям» сообщила специалист по питанию Маргарита Львова в среду, 21 декабря.

«Вопрос в количестве и качестве чая, который употребляют. Лучше не смешивать его с едой и отделять основной прием пищи и чаепитие. Противопоказаний к нему ни у кого нет. Безопасной дозой можно считать объем до 400 мл в день. Лучше в первой половине дня. И если у человека нет почечной недостаточности, мочекаменной болезни или повышенного содержания мочевой кислоты», — пояснила эксперт.

При этом она подчеркнула, что чай из пакетиков не принесет организму никакой пользы. Кроме того, кофеин в составе напитка препятствует усвоению железа и магния из еды.

«Если хотите попить чай, то после приема пищи должно пройти как минимум 40 минут. Всё зависит от общего состояния здоровья человека, качества, количества и времени употребления чая», — резюмировала Львова.

9 декабря кардиолог Айдар Шарафеев предупредил о серьезной опасности кофе для некоторых людей. Так, резкое кратковременное воздействие кофеина может вызвать сильный приступ, иногда даже фатальный. По словам врача, если после употребления любых напитков с кофеином начинает колотиться сердце, от них лучше отказаться.