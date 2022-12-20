Российские военные сбили три украинских самолета и два вертолета в ДНР за сутки
В Донецкой Народной Республике сбиты три самолета и два вертолета украинских воздушных сил. Об этом 20 декабря заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, речь идет о двух самолетах МиГ-29 и одном Су-25, а также о двух вертолетах Ми-8.
Наступление российских войск на донецком направлении продолжается. В районах Ивано-Дарьевки, Бахмутского и Орловки в ДНР уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля, отметил представитель Минобороны РФ.
В то же время на южнодонецком направлении потери Вооруженных сил Украины составили до 70 военных убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ потеряли там три боевые бронированные машины и два пикапа, добавил Конашенков.
Ранее в этот день командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ отказываются идти в атаку в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в ДНР. По словам Алаудинова, имеются видеоролики, на которых видно, как ВСУ отводят своих бойцов, отказывающихся идти в атаку, а затем расстреливают их.
Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко также отметил, что ВСУ отказались от наступательных действий на участках возле этих городов и перешли в глухую оборону из-за потерь в живой силе и технике.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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