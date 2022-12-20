В «Ахмате» сообщили об отказе ВСУ идти в атаку в районе Артемовска
Вооруженные силы Украины отказываются идти в атаку в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 декабря заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Мы отмечаем ситуацию, что противник полностью массово начал отказываться от ведения боевых действий и от нахождения непосредственно на передовой», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Алаудинова, имеются видеоролики, на которых видно, как ВСУ отводят своих бойцов, отказывающихся идти в атаку, а затем расстреливают их. Он добавил, что российские войска движутся хорошими темпами.
Ранее в этот день офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко также сообщал об отказе украинских военных от наступления на участках около этих городов. По его словам, из-за потерь в живой силе и технике ВСУ перешли там в глухую оборону.
Кроме того, Марочко заявил, что в Артемовске украинские подразделения начали прибегать к тактике выжженной земли. Он уточнил, что ВСУ наноят удары по уцелевшим жилым домам, социально важным объектам и транспортным развязкам.
До этого, 9 декабря, военкор «Известий» Денис Кулага показал работу артиллерии на артемовском направлении. За город идут ожесточенные бои.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.