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В «Ахмате» сообщили об отказе ВСУ идти в атаку в районе Артемовска

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы Украины отказываются идти в атаку в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в Донецкой Народной Республике. Об этом 20 декабря заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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«Мы отмечаем ситуацию, что противник полностью массово начал отказываться от ведения боевых действий и от нахождения непосредственно на передовой», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Алаудинова, имеются видеоролики, на которых видно, как ВСУ отводят своих бойцов, отказывающихся идти в атаку, а затем расстреливают их. Он добавил, что российские войска движутся хорошими темпами.

Ранее в этот день офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко также сообщал об отказе украинских военных от наступления на участках около этих городов. По его словам, из-за потерь в живой силе и технике ВСУ перешли там в глухую оборону.

Кроме того, Марочко заявил, что в Артемовске украинские подразделения начали прибегать к тактике выжженной земли. Он уточнил, что ВСУ наноят удары по уцелевшим жилым домам, социально важным объектам и транспортным развязкам.

До этого, 9 декабря, военкор «Известий» Денис Кулага показал работу артиллерии на артемовском направлении. За город идут ожесточенные бои.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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