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Hyundai представила кроссовер Kona второго поколения

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Фото: Hyundai
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Компания Hyundai показала новую Kona с бензиновыми, гибридными и электрическими силовыми установками, хотя в Hyundai уверяют, что базовый дизайн машины разработан для батарейной версии Kona Electric. Об этом 20 декабря сообщило издание «Авторевю».

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Второе поколение Kona заметно подросло в размерах, чтобы максимально дистанцироваться от младшей модели Bayon. Колесная база новинки выросла на 60 мм (до 2660 мм), а общая длина — сразу на 150 мм (до 4355 мм). Такие шаги позволили сделать салон более просторным, причем на втором ряду теперь нет центрального тоннеля. Это косвенный признак того, что у бензиновой версии не появится полный привод, однако все технические подробности новинки компания пока не спешит афишировать.

Салон новой машины оформлен в духе электромобиля Hyundai Ioniq 5. На передней панели размещены объединенные экраны приборов и медиасистемы диагональю 12,3 дюйма каждый. При этом сохранен кнопочный блок климат-контроля, а селектор трансмиссии переместился с центрального тоннеля на рулевую колонку.

Издание подчеркнуло, что на европейском рынке в 2021 году было продано 110 тыс. паркетников первой генерации модели, еще 90 тыс. машин ушло в США.

15 декабря стало известно, что казахстанский завод Hyundai Trans Kazakhstan возобновил производство седана Solaris, который на местном рынке называется Accent. Комплектующие для сборки казахское предприятие теперь получает не из одной страны, как раньше, а сразу из нескольких — из Китая, Индии, Кореи и России. Для местного рынка производят автомобиль, который доступен только в версии Business с мотором мощностью 123 л.с. и автоматической коробкой передач. В списке оснащения есть базовый набор вспомогательной электроники, включая две подушки безопасности, подогрев передних кресел и обогрев зеркал, а также кондиционер. Рекомендованная стоимость составляет 9,9 млн тенге (примерно 1,3 млн рублей).

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