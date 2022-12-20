Вайнштейна признали виновным еще по нескольким эпизодам

Харви Вайнштейна признали виновным в еще одном сексуальном насилии в двух эпизодах домогательства. Вердикт вынесли присяжные суда в Лос-Анджелесе. При этом кинопродюсера оправдали по одному из схожих обвинений, передает телеканал «Известия». В ходе слушаний в Лос-Анджелесе рассматривают 11 новых пунктов. Преступления, о которых идет речь, происходили с 2004 по 2013 год. Подозреваемому грозит еще 140 лет заключения. Ранее кинопродюсера приговорили к 23 годам лишения свободы.

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