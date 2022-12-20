«Яндекс» опроверг сообщения о забастовке курьеров

Информация о забастовке курьеров сервиса «Яндекс Еда» и Delivery Club не соответствует действительности. Об этом 20 декабря телеканалу «78» сообщили в «Яндексе».

«Информация о невыходах курьеров не соответствует действительности. Сервис работает штатно, плановые слоты заполняются, как обычно, время доставки также обычное для текущих погодных условий», — рассказали в компании.

В пресс-службе отметили, что декабрь является временем самого высокого спроса на доставку, что позволяет курьерам больше зарабатывать.

Средний доход в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 350–450 рублей в час, или 75 тыс. рублей в месяц и может достигать 160 тыс. рублей, подчеркнули в «Яндексе».

«Поэтому на доставки выходит рекордное количество курьеров за весь осенне-зимний период, и с каждой неделей их количество на линии только растет», — подчеркнули в компании.

Информация о начале забастовки появилась в Telegram-канале профсоюза «Курьер». Утверждалось, что в ней примут участие курьеры «Яндекс Еды». Также анонсировалось, что забастовка продлится с 20 по 25 декабря. В организации заявили якобы о требованиях повышения ставки, пересмотров трудовых договоров и системы штрафов, а кроме того, об уменьшении зон доставки.

5 декабря сообщалось, что сервис «Яндекс Еда» в новогодние праздники выделит 70 млн рублей на поддержку курьеров, доставляющих заказы «Яндекс Еды» и Delivery Club. По сравнению с предыдущим годом выделенная сумма выросла в несколько раз.