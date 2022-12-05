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Курьеры получат дополнительные выплаты от «Яндекс Еды»

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Сервис «Яндекс Еда» в новогодние праздники выделит 70 миллионов рублей на поддержку курьеров, доставляющих заказы «Яндекс Еды» и Delivery Club, сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителей «Яндекс Еды», дополнительные выплаты в декабре-январе, когда число заказов традиционно растет, компания обеспечивает курьерам ежегодно, а в этом году сумма, выделенная на эти цели, по сравнению с предыдущим годом выросла в несколько раз. Их получат курьеры-партнеры по всей России, в том числе те, кто выполняет заказы Delivery Club через приложение Яндекс Про.

Декабрь и неделя новогодних праздников традиционно являются для сервиса доставки еды периодом наивысшего спроса, когда на доставки выходит больше курьеров. Как объяснили в «Яндекс Еде», благодаря мотивационным программам, которые действуют в новогодние праздники, и специальным повышающим коэффициентам в этот период курьеры могут заработать больше. Дополнительные возможности для заработка обеспечивает и рост числа заказов, который наблюдается зимой. Так, на прошлой неделе число курьеров, вышедших на доставки в столице, увеличилось на 50% по сравнению с предыдущей неделей, став рекордным для осенних месяцев 2022 года. При этом заказы и, соответственно, доход курьеров стабильно растут: так, по словам представителей «Яндекс Еды» за последние полгода доход курьеров-партнеров в Москве увеличился почти на 50% и может сейчас достигать 160 тысяч рублей в месяц.

Помимо мотивационных выплат, компания приготовит для курьеров и другие новогодние сюрпризы. Так, чаевые, которые доставщики будут получать в праздничный период, компания будет удваивать за собственный счет. Получат курьеры и новогодние подарки — вещи, которые будут полезны им во время работы. Кроме того, «Яндекс Еда» развивает проект «Дружелюбные рестораны». В таких местах доставщики могут отдохнуть, бесплатно попить чай или пообедать со скидкой. К «Дружелюбным ресторанам» уже присоединились тысячи заведений по всей стране. «Яндекс Еда» и «Доставка» инвестируют также в создание зон отдыха, где доставщики могут погреться в холодную погоду, попить воды или чая, зарядить телефон.

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