Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии призвали ЕК проанализировать последствия санкций против России
Политика
В МИД РФ назвали неадекватной позицию ООН по делу о расстреле российских военнопленных
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 рублей впервые с 11 мая
Политика
ГД приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент
Армия
В ЛНР сообщили о переброске командованием ВСУ дополнительных сил к Соледару
Мир
Полковник Макгрегор предрек крах гегемонии США из-за конфликта на Украине
Мир
Двое сирийских военных пострадали в результате обстрела пригорода Дамаска
Мир
Банк Англии представил банкноты с портретом Карла III
Происшествия
Число пострадавших при обрушении на стройке в Подмосковье выросло до 16
Спорт
Орлов и Овечкин обеспечили «Вашингтону» победу над «Детройтом»
Мир
«Транснефть» получила заявки на прокачку нефти от Польши и Германии на 2023 год
Мир
Небензя упрекнул ООН в попытке «заретушировать» выход США из СВПД

Военный эксперт объяснил невозможность перехвата ракет «Авангард»

Военный эксперт Сивков: ракеты «Авангард» невозможно перехватить, потому что они идут по нерегулярной траектории
0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный эксперт Константин Сивков 20 декабря объяснил «Известиям», почему невозможно осуществить перехват ракет гиперзвукового блока российской межконтинентальной ракетной системы «Авангард».

Мобильная версия: что такое российский стратегический комплекс «Ярс»
Новый полк с ракетами поставлен на боевое дежурство в Бологом

«Этот комплекс обеспечивает прорыв в систему противоракетной обороны, потому что может маневрировать на траектории и движется с очень большой скоростью. Это самые главные нюансы. Боевая часть по мощности — обычный ядерный заряд. Невозможно перехватить, потому что он идет по нерегулярной траектории», — сказал эксперт.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года президент России Владимир Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ.

15 декабря текущего года в Тверской области ракетный полк заступил на боевое дежурство с ракетным комплексом «Ярс».

Российская межконтинентальная ракетная система «Авангард» оснащена маневрирующим гиперзвуковым блоком. Гиперзвуковой боевой блок способен разгоняться до 33 тыс. км/ч, способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы. Крылатый комплекс совершает глубокое маневрирование при движении к цели. Блок отклоняется в стороны и в высоту на несколько тысяч километров. Способность маневрировать делает почти невозможным предсказание траектории ее полета. Это обеспечивает неуязвимость ракеты для ПВО и баллистических ракет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022