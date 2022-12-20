Военный эксперт объяснил невозможность перехвата ракет «Авангард»

Военный эксперт Константин Сивков 20 декабря объяснил «Известиям», почему невозможно осуществить перехват ракет гиперзвукового блока российской межконтинентальной ракетной системы «Авангард».

«Этот комплекс обеспечивает прорыв в систему противоракетной обороны, потому что может маневрировать на траектории и движется с очень большой скоростью. Это самые главные нюансы. Боевая часть по мощности — обычный ядерный заряд. Невозможно перехватить, потому что он идет по нерегулярной траектории», — сказал эксперт.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года президент России Владимир Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ.

15 декабря текущего года в Тверской области ракетный полк заступил на боевое дежурство с ракетным комплексом «Ярс».

Российская межконтинентальная ракетная система «Авангард» оснащена маневрирующим гиперзвуковым блоком. Гиперзвуковой боевой блок способен разгоняться до 33 тыс. км/ч, способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы. Крылатый комплекс совершает глубокое маневрирование при движении к цели. Блок отклоняется в стороны и в высоту на несколько тысяч километров. Способность маневрировать делает почти невозможным предсказание траектории ее полета. Это обеспечивает неуязвимость ракеты для ПВО и баллистических ракет.