Реклама
Прямой эфир
Общество
В Донецке зафиксировали нетипичные разрушения после атаки ВСУ
Мир
Пентагон приостановил полеты всех 20 бомбардировщиков B-2
Общество
Грипп стал самым распространенным вирусным заболеванием в России
Мир
Байден может первым из президентов США посетить Нагасаки в 2023 году
Общество
Первая ячейка организации «Движение первых» появится в «Артеке»
Спорт
В Аргентине объявят выходной по случаю возвращения сборной с ЧМ-2022
Мир
Двое сирийских военных пострадали в результате обстрела пригорода Дамаска
Мир
Постпред Ирана в ООН заявил о готовности провести встречу по СВПД
Политика
Путин назвал сложной обстановку в новых регионах России
Экономика
Аналитик призвал россиян не покупать валюты недружественных стран
Мир
Стало известно о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году
Мир
Небензя упрекнул ООН в попытке «заретушировать» выход США из СВПД

В посольстве рассказали о помощи с возвратом осужденного в США россиянина Мартышева

Дипломат Шумова: посольство РФ делает всё, чтобы россиянин Мартышев скорее вернулся из США домой
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в США предпринимает всё, что возможно для скорейшего возвращения на родину россиянина Юрия Мартышева, который 20 декабря выходит на свободу из федеральной тюрьмы. Об этом 19 декабря заявила заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова.

Парный выход: как устроен обмен заключенными между США и РФ
Эксперт рассказал, кого американцы могут предложить России за своего шпиона Уилана

Шумова подтвердила ТАСС, что 20 декабря осужденный за кибермошенничество Мартышев будет освобожден.

«Мы находимся в контакте с иммиграционными властями США и с адвокатом Юрия Алексеем Тарасовым. Делаем всё возможное, чтобы ускорить процесс возвращения россиянина на родину», ― подчеркнула дипломат.

Она также рассказала, что консульство возьмет на себя работу по оформлению свидетельства на возвращения для россиянина. Сейчас российское диппредставительство согласовывает с американскими властями дату, когда оно сможет встретиться с Мартышевым и оформить это свидетельство.

О том, что Мартышев выйдет на свободу 20 декабря по истечении федерального срока стало известно 6 декабря. Ожидается, что после этого его депортируют в Россию.

В апреле 2019 года Мартышев был приговорен судом в американском городе Александрия (штат Виргиния) к 6,5 года тюрьмы за киберпреступления, от которых пострадали компании и частные лица в США. Кроме того, он обязан возместить потерпевшим ущерб в размере более $8 млн. Сообщалось, что сначала Мартышев не признал вину, однако потом пошел на сделку со следствием.

Срок его наказания исчисляется с момента задержания весной 2017 года в Латвии, откуда он был доставлен в США.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022