В посольстве рассказали о помощи с возвратом осужденного в США россиянина Мартышева

Посольство России в США предпринимает всё, что возможно для скорейшего возвращения на родину россиянина Юрия Мартышева, который 20 декабря выходит на свободу из федеральной тюрьмы. Об этом 19 декабря заявила заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова.

Шумова подтвердила ТАСС, что 20 декабря осужденный за кибермошенничество Мартышев будет освобожден.

«Мы находимся в контакте с иммиграционными властями США и с адвокатом Юрия Алексеем Тарасовым. Делаем всё возможное, чтобы ускорить процесс возвращения россиянина на родину», ― подчеркнула дипломат.

Она также рассказала, что консульство возьмет на себя работу по оформлению свидетельства на возвращения для россиянина. Сейчас российское диппредставительство согласовывает с американскими властями дату, когда оно сможет встретиться с Мартышевым и оформить это свидетельство.

О том, что Мартышев выйдет на свободу 20 декабря по истечении федерального срока стало известно 6 декабря. Ожидается, что после этого его депортируют в Россию.

В апреле 2019 года Мартышев был приговорен судом в американском городе Александрия (штат Виргиния) к 6,5 года тюрьмы за киберпреступления, от которых пострадали компании и частные лица в США. Кроме того, он обязан возместить потерпевшим ущерб в размере более $8 млн. Сообщалось, что сначала Мартышев не признал вину, однако потом пошел на сделку со следствием.

Срок его наказания исчисляется с момента задержания весной 2017 года в Латвии, откуда он был доставлен в США.