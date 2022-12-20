Реклама
Прямой эфир
Общество
В Донецке зафиксировали нетипичные разрушения после атаки ВСУ
Мир
Пентагон приостановил полеты всех 20 бомбардировщиков B-2
Общество
Грипп стал самым распространенным вирусным заболеванием в России
Мир
Байден может первым из президентов США посетить Нагасаки в 2023 году
Общество
Первая ячейка организации «Движение первых» появится в «Артеке»
Спорт
В Аргентине объявят выходной по случаю возвращения сборной с ЧМ-2022
Мир
Двое сирийских военных пострадали в результате обстрела пригорода Дамаска
Мир
Постпред Ирана в ООН заявил о готовности провести встречу по СВПД
Политика
Путин назвал сложной обстановку в новых регионах России
Экономика
Аналитик призвал россиян не покупать валюты недружественных стран
Мир
«Транснефть» получила заявки на прокачку нефти от Польши и Германии на 2023 год
Мир
Небензя упрекнул ООН в попытке «заретушировать» выход США из СВПД

Стало известно о планах Франции и Англии напасть на СССР в 1940 году

СВР: Британия и Франция в начале 1940 года планировали ударить по СССР из Финляндии
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Франция и Великобритания планировали совместно ударить по СССР во время советско-финской войны в 1940 году. Предварительно Лондон и Париж намеревались ослабить фронт, настроив финское население против советской армии. Об этом говорится в документах из рассекреченных архивов, опубликованных 20 декабря Службой внешней разведки России (СВР).

«После окончания сева война против СССР может начаться в любой момент»
О чем сообщал легендарный советский разведчик Рихард Зорге из Токио в мае-июне 1941 года

«Франция и Англия очень хотят, чтобы война продолжалась длительное время с тем, чтобы ослабить мощь СССР, но опасаются оппозиции со стороны либералов своих собственных стран», ― говорится в Служебной записке 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР о полученных агентурных сведениях из Китая. Документ был опубликован на сайте Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

По информации разведки, Франция и Англия планировали вести войну против СССР на территории Финляндии и хотели использовать ее как предлог для настраивания общественного мнения против Советского союза.

Источники советских разведчиков допускали, что в той войне на сторону Великобритании и Франции планировалось привлечь Германию, однако такой шанс считался маловероятным, поскольку на тот момент Берлин уже оккупировал территории Польши.

Более того, примечательно, что записка датирована 4 марта 1940 года, т. е. буквально за восемь дней до заключения Московского мирного договора, оформившего конец советско-финской войны.

Ранее в этот день СВР опубликовала документы, в которых говорится, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1933 году планировал совершить госпереворот в СССР. По плану фюрера, Белоруссию ожидалось объявить колонией рейха, а на ее территорию переселить немцев из Поволжья.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022