Стало известно о планах Франции и Англии напасть на СССР в 1940 году

Франция и Великобритания планировали совместно ударить по СССР во время советско-финской войны в 1940 году. Предварительно Лондон и Париж намеревались ослабить фронт, настроив финское население против советской армии. Об этом говорится в документах из рассекреченных архивов, опубликованных 20 декабря Службой внешней разведки России (СВР).

«Франция и Англия очень хотят, чтобы война продолжалась длительное время с тем, чтобы ослабить мощь СССР, но опасаются оппозиции со стороны либералов своих собственных стран», ― говорится в Служебной записке 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР о полученных агентурных сведениях из Китая. Документ был опубликован на сайте Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

По информации разведки, Франция и Англия планировали вести войну против СССР на территории Финляндии и хотели использовать ее как предлог для настраивания общественного мнения против Советского союза.

Источники советских разведчиков допускали, что в той войне на сторону Великобритании и Франции планировалось привлечь Германию, однако такой шанс считался маловероятным, поскольку на тот момент Берлин уже оккупировал территории Польши.

Более того, примечательно, что записка датирована 4 марта 1940 года, т. е. буквально за восемь дней до заключения Московского мирного договора, оформившего конец советско-финской войны.

Ранее в этот день СВР опубликовала документы, в которых говорится, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1933 году планировал совершить госпереворот в СССР. По плану фюрера, Белоруссию ожидалось объявить колонией рейха, а на ее территорию переселить немцев из Поволжья.