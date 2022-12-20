Стало известно о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1933 году планировал осуществить переворот в СССР. Соответствующие документы опубликовала Служба внешней разведки России (СВР) на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина.

В результате планировавшегося переворота Белоруссия бы стала колонией Германии, а на ее территорию переселили бы немцев из советского Поволжья

«Относительно проектов переворота в России дополнительно сообщено следующее: по плану Гитлера все волжские немцы переселятся в Белоруссию», — отмечается в архивном документе Иностранного отдела ОГПУ СССР, датированном не позже 19 сентября 1933 года.

При этом прежде, чем стать колонией Белоруссия должна была сначала подчиняться «новому правительственному режиму в России» и быть индустриализированной Германией. После чего планировалось осуществить постепенное поглощение Белоруссии Германией.

Ранее, 29 апреля, федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала новые архивные документы о самоубийстве лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера. Речь идет о материалах из следственного дела личного пилота фюрера — группенфюрера СС, генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура.