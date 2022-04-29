ФСБ России обнародовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала новые архивные документы о самоубийстве лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера. Обнародованы материалы из следственного дела личного пилота фюрера — группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура.

«Документы из хранящегося в Управлении ФСБ России по Новгородской области следственного дела на Г. Баура публикуются впервые», — уточнили в службе.

Представлена справка на арестованного Баура от 13 декабря 1945 года из Бутырской тюрьмы, его автобиография с переводом на русский, его фотография с Гитлером, собственноручные показания группенфюрера на допросе в НКВД СССР в декабре 1945 года.

До середины апреля 1945 года близкое окружение Гитлера еще полагало, что кто-нибудь сможет его уговорить оставить Берлин, но все было безуспешно. В то же время приближенные к нему люди, находившееся рядом с ним в бункере, не знали о его намерениях.

30 апреля Баур был вызван к Гителеру, который сообщил, что хочет с ним проститься. Согласно показаниям пилота, он попытался отговорить Гитлера от самоубийства, но тот настаивал, что «солдаты не могут и не хотят больше держаться» и он не может «больше этого выносить». Также Гитлер рассказал, что русские могут захватить его, применив усыпляющий газ.

«Он очень постарел и осунулся. Руки его дрожали, для меня было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой», — написал Баур.

После встречи с Гитлером Баур уничтожил свои бумаги и приготовился к уходу из канцелярии. Спустя несколько часов он узнал, что Гитлер совершил самоубийство.

«В передней личных комнат было сильно накурено. Несколько человек из охраны СС возбужденно бегали взад и вперед. Я спросил: «Все кончено?» «Да». «Где трупы?» «Их завернули в одеяла, облили бензином и они уже горят наверху в саду имперской канцелярии», — написал Баур.

Как отметили в ФСБ, «из показаний очевидцев следовало, что покончили жизнь самоубийством Адольф Гитлер и сочетавшаяся с ним накануне браком Ева Браун 30 апреля 1945 года, а 1 мая за ними последовали Йозеф и Магда Геббельс, предварительно убившие шестерых своих детей». Их трупы были обнаружены советским солдатами в бункере.

Перед битвой за Берлин перед органами военной контрразведки «Смерш» была поставлена задача разыскать и арестовать Гитлера и других главарей нацистов.

Военные контрразведчики штурмовали рейхстаг и канцелярию с оборудованным «фюрербункером» — забетонированным подземным сооружением, в котором последние месяцы войны находились Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс. Место погребения обгоревших трупов Гитлера и Браун было выявлено 13 мая 1945 года.

После захвата 2 мая 1945 года бункера и задержания находившихся в нем эсэсовцев начался сбор информации о местах возможного нахождения высших руководителей «Третьего рейха». Допрошены были свидетели последних дней Гитлера начальник обороны сектора «Цитадель» Вильгельм Монке, начальник личной охраны Ганс Раттенхубер, старший камердинер Гейнц Линге, личный адъютант Отто Гюнше и личный пилот Ганс Баур. Сведения о допросах сохранились в материалах Центрального архива ФСБ России, Государственного архива РФ.

29 ноября 2021 года ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов в 1941 году на территории Калининской (ныне Тверской) области. В том числе служба обнародовала перечень злодеяний, которые были совершены немецко-фашистскими захватчиками в период их пребывания на территории Тургинского района, от 1 апреля 1942 года.