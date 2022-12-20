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Расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по опорному пункту ВСУ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли удар по опорному пункту ВСУ в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Александр Соловьев.

Отмечается, что с машиной успешно управляются всего два человека. Но в то же время «Град» способен накрыть огнем площадь почти в 2,5 га. Перед залпом экипаж производит наводку на цель в заданных координатах.

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По окончании стрельбы военные быстро сворачиваются и оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответный обстрел противника.

«В кратчайшие сроки дозарядили. Сейчас выдвигаемся в указанный район и ждем распоряжения руководства по работе», ― рассказал лейтенант взвода с позывным «Ейск».

Более того, экипаж продолжает выполнять боевые задачи несмотря на плохие погодные условия и грязь.

Ранее, 18 декабря, расчеты РСЗО «Град» Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ уничтожили 122-миллиметровыми снарядами позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам командира подразделения с позывным «Горн», для выполнения всей боевой задачи потребовалось лишь 10 минут. За это время враг даже не успел отреагировать на атаку.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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