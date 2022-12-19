Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
Экономика
Россияне стали финансово грамотнее в 2022 году
Мир
Главком ВСУ признал проблему дезертирства среди украинских военных
Происшествия
Машина скорой помощи столкнулась с иномаркой в центре Москвы
Экономика
В ГД предложили ограничить удаленную работу для налоговых нерезидентов
Происшествия
Мэр Донецка подтвердил попадание снарядов в больницу и детский сад
Мир
Путин заявил о подготовке летчиков Белоруссии для самолетов с ядерным оружием
Мир
Мэр Львова сообщил о большой очереди из грузовиков на границе с Польшей
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Мир
Лавров заявил об участии РФ в расследовании теракта в ЦАР
Мир
Венгрия выступила против введения потолка цен на газ в Евросоюзе
Мир
В конгрессе рекомендовали предъявить Трампу обвинения из-за штурма Капитолия

В ГД предложили ограничить удаленную работу для налоговых нерезидентов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партия «Единая Россия» подготовила проект закона, в котором предлагается запретить налоговым нерезидентам РФ заключать трудовые договоры в России по ряду специальностей. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил замруководителя фракции в Государственной думе России Андрей Исаев.

Ближние дали: НДФЛ заплатят все работающие за границей россияне
Почему Минфин решил менять законодательство и какой может быть ставка для таких сотрудников

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ в рамках отдельного законопроекта.

«Мы подготовили версию [законопроекта], согласно которой не будут допускаться к заключению договора об удаленной работе или дополнительному соглашению к трудовому договору лица, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей. Речь идет о перечне специальностей, который будет определен правительством РФ», ― рассказал Исаев.

Исаев подчеркнул, что данный законопроект направлен исключительно на то, чтобы обезопасить россиян и ни в коем разе не дискриминировать граждан.

О каких именно специальностях идет речь, он не уточнил. Однако политик отметил, что, например, у работника банковской сферы есть доступ к корпоративной почте, базе данных.

«Мы бы не хотели, чтобы наша база [данных] попадала в руки мошенников, например, находящихся за рубежом», ― добавил Исаев.

Ранее, 2 декабря, стало известно, что сотрудники российских банков начали получать предложения получить релокацию в западные страны в обмен на доступ к данным компаний.

Источники «Известий» рассказали, что подобные попытки вербовки можно встретить в даркнете и различных хакерских Telegram-каналах. Помимо варианта релокации неизвестные также предлагают помощь россиянам с оформлением паспортов других стран.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022