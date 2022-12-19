В ГД предложили ограничить удаленную работу для налоговых нерезидентов

Партия «Единая Россия» подготовила проект закона, в котором предлагается запретить налоговым нерезидентам РФ заключать трудовые договоры в России по ряду специальностей. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил замруководителя фракции в Государственной думе России Андрей Исаев.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ в рамках отдельного законопроекта.

«Мы подготовили версию [законопроекта], согласно которой не будут допускаться к заключению договора об удаленной работе или дополнительному соглашению к трудовому договору лица, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей. Речь идет о перечне специальностей, который будет определен правительством РФ», ― рассказал Исаев.

Исаев подчеркнул, что данный законопроект направлен исключительно на то, чтобы обезопасить россиян и ни в коем разе не дискриминировать граждан.

О каких именно специальностях идет речь, он не уточнил. Однако политик отметил, что, например, у работника банковской сферы есть доступ к корпоративной почте, базе данных.

«Мы бы не хотели, чтобы наша база [данных] попадала в руки мошенников, например, находящихся за рубежом», ― добавил Исаев.

Ранее, 2 декабря, стало известно, что сотрудники российских банков начали получать предложения получить релокацию в западные страны в обмен на доступ к данным компаний.

Источники «Известий» рассказали, что подобные попытки вербовки можно встретить в даркнете и различных хакерских Telegram-каналах. Помимо варианта релокации неизвестные также предлагают помощь россиянам с оформлением паспортов других стран.