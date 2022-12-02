Инсайдерам в банках за слив стали предлагать релокацию

Сотрудников российских банков стали под новым предлогом вербовать в даркнете и Telegram-каналах — им обещают релокацию в западные страны. Об этом «Известиям» сообщили два источника в финансовой сфере. Один из них отметил, что инсайдеров «покупали» всегда, но предложение релокации — это новшество.

Другой источник в крупном банке подтвердил, что подобные предложения встречаются в даркнете, предупредив, что сотрудники таких организаций могут согласиться и предоставить доступ к данным организации в обмен на релокацию. Нужно усилить контроль за поведением работников, подчеркнул он.

Эту информацию «Известиям» также подтвердил директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар» Владимир Дрюков. Эксперт уточнил, что такие предложения встречаются в хакерских Telegram-каналах. Помимо помощи с переездом россиянам также предлагают оформление паспортов других государств.

Предложение релокации — это лишь приманка, заявил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. Он подчеркнул: стоимость базы, которая утекает к злоумышленникам, как правило, существенно ниже той суммы, которая потребуется для организации переезда по всем правилам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Релокация данных: инсайдерам в банках за слив предлагают переезд»