Премьер Нидерландов Рютте принес извинения за роль страны в рабовладении

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 19 декабря принес официальные извинения за историческую роль страны в рабстве.

«Голландское государство после 1863 года не смогло должным образом увидеть и признать, что наша роль в рабстве продолжала и продолжает иметь негативные последствия. За это я хочу принести извинения от лица государства Нидерландов», — сказал он в ходе выступления в Национальном архиве в Гааге, прямая трансляция которого велась на странице Рютте в Twitter.

По словам премьер-министра, на протяжении веков при голландской власти человеческое достоинство ущемлялось самым ужасным из возможных способов.

«Раньше я думал, что мы не можем взять на себя осмысленную ответственность за то, что произошло так давно. Я считал, что роль Нидерландов в истории рабства — вопрос прошлого, которое нужно оставить позади, но я ошибался», — отметил Рютте.

Он добавил, что века эксплуатации и угнетения влияют сегодня оборачиваются расистскими стереотипами и дискриминацией.

В XVI-XX веках Нидерланды были колониальной державой. Рабство в голландских колониях отменили 1 июля 1863 года.

15 сентября американский лидер Джо Байден заявил, что наибольшая террористическая угроза в США исходит от сторонников идеи превосходства белой расы. Он выразил сожаление о том, что насилие и угрозы на почве ненависти стали привычными для жителей США, так как через всю историю страны проходит «красная линия ненависти» от массовых убийств коренного населения до рабства, от террора Ку-клукс-клана до насилия против мигрантов.