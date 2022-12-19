Полиция задержала грабительницу в доме Роберта Де Ниро в Нью-Йорке

Полиция задержала преступницу, пытавшуюся ограбить дом американского актера Роберта Де Ниро в Нью-Йорке. Об этом 19 декабря сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.

Инцидент произошел утром в понедельник около 3:30 (11:30 мск). 30-летняя женщина вскрыла дверь дома и вошла внутрь. Как утверждает полиция, злоумышленница пыталась украсть подарки у рождественской елки.

По данным источника, в тот момент актер находился дома с семьей. Он услышал шум и спустился вниз, чтобы помешать грабительнице. Она была задержана на месте прибывшими по вызову полицейскими. В полиции рассказали, что женщина не раз совершала подобные преступления.

Де Ниро наиболее известен работой в криминальных фильмах, триллерах и драмах. В частности, его знают по ролям в картинах «Крестный отец», «Таксист», «Бешеный бык», «Ирландец», «Плутовство» и др. Актер является обладателем премий «Золотой глобус» (1981, 2011) и «Оскар» (1975, 1981).

В ноябре бывшая участница «Дома-2» и блогер Виктория Боня сообщила, что ее квартиру в Монако обокрали. Преступники оставили после себя пустые полки и беспорядок. Блогер не уточнила, что конкретно пропало из квартиры.